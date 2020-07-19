هجوم مصري حاد على كندة علوش بعد دفاعها عن فلسطين

تعرضت الفنانة السورية كندة علوش، لهجوم حاد من الشعب المصري عقب تغريدة نشرتها على إنستغرام تعقب فيها على حذف شركة "غوغل" لخارطة فلسطين، وعدم تفاعل الشعب المصري.

وكانت الفنانة السورية قد كتبت في تغريدة على انستغرام أعربت فيها عن رأيها في تعامل وسائل الإعلام وتفاعل المصريين مع خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط غوغل دون أي اهتمام، مقابل اهتمامهم الكبير بأخبار القبض على فتيات "التيك توك" وتصدرها لوسائل الإعلام

ونشرت كندة علوش تغريدة قالت فيها: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل"





واعتبر بعض المصريين أن هذه التغريدة مسيئة لهم، و"تزايد عليهم بحب فلسطين"، ما اضطرها إلى حذف التغريدة مباشرة، مقدمة اعتذارها التي قالت فيه، "بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتما لم أكن أقصدها"

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وأعرب الكثير من المصريين، أن ما قالته الفنانة كندة علوش مزايدة على مصر والمصريين، خصوصا وأنها تعيش بين أوساطهم، ومتزوجة من فنان مصري وهو عمرو يوسف.

يشار إلى أن محركي البحث "غوغل وآبل"، قاما بحذف اسم دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة، ما أدى إلى تصاعد ردود الأفعال المناهضة للشركتين على مواقع التواصل الاجتماعي.