شاهد: سقوط سن مذيعة على الهواء مباشرة

تعرضت المذيعة ماريتشكا بادالكو خلال إذاعتها لنشرة إخبارية على قناة "1+1" الأوكرانية لموقف محرج، عندما سقط سنها الأمامي على نحو مفاجئ أثناء قراءة الأخبار.

وتعاملت ماريتشكا مع الموقف بحرفية عالية، حيث واصلت تقديم النشرة، الأمر الذي جعل كثيرين يعلّقون على مقطع الفيديو الذي انتشر بعد الحادثة، ويثنون على تصرف المذيعة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، فقد علّقت ماريتشكا على الموقف كاشفة أن هذا السن كان قد سقط قبل عشر سنوات، بعدما تسببت ابنتها في كسره عن طريق الخطأ.

وبيّنت ماريتشكا أنها تلقت دعما كبير من جانب كثيرين شاهدوا الفيديو، وقالت إنه من الضروري أن يحافظ الشخص على هدوئه في مثل هذه الظروف.