تفاصيل سبب وفاة الرقيب محمد عبدالله الثقفي في حريق سوق الصواريخ بجدة - شاهد

اعلن اليوم الأحد تفاصيل سبب وفاة الرقيب محمد عبدالله الثقفي أحد مسؤولي الدفاع المدني السعودي؛ جراء حريق ضخم اندلع داخل سوق الصواريخ في مدينة جدة.

وذكرت المصادر الرسمية في تصريح صحفي تابعته وكالة جورتن نيوز أن سبب وفاة الرقيب محمد الثقفي جاء نتيجة مشاركته في إطفاء حريق سوق الصواريخ بمحافظة جدة، مؤكدة أنه لقي مصرعه هناك.

بدوره، قال جهاز الدفاع المدني السعودي: استشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين الرقيب محمد عبدالله الثقفي نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ بجدة.

وأضاف الدفاع المدني في بيان صحفي عبر صفحته الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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من جهته، كتب منتدى أهل الدارين الثقافي: خالص العزاء والمواساة لأسرة آل فايعة من قبيلة آل يعلى بثقيف، في وفاة ابنهم الشاب محمد عبدالله بن صالح الثقفي رحمه الله.

وأضاف منتدى أهل الدارين في تغريدة : “نسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يجعل الجنة داره وقراره، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشرت ناشطة تدعى أم باسل صورة لشهيد الدفاع المدني، قائلة : “رحم الله زوجي محمد الثقفي صاحب الوجه البشوش، ربي يتقبلك من الشهداء”، فيما قدّم لها المغردون التعازي في مصابها الأليم.