ميريام كلينك عارية تغطى جسمها بأكياس الزبالة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 18 يوليو 2020 09:13 مساءً - ‏38 دقيقة مضت أخبار المشاهير 323 زيارة

كعادتها تواكب ميريام كلينك الاوضاع الراهنة في لبنان، وفي ظل أزمة النفايات التي تغزو لبنان، قررت أن تقوم بجلسة تصوير مع أكوام الزبالة

نشرت كلينك عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك صورة لها برفقة كلبها أمام مكب للنفايات وهي ترتدي أكياس “الزبالة” وتضع كمامة

Advertisements

وعلّقت كلينك على الصورة بالقولها “شكرًا للسياسيين العلوج الذين أورثونا فشل سياستهم، ولكن على الاقل ما زلت أبدو جذابة ولو بأكياس النفايات، على عكسهم، فهم بالبدلات ويبدون كأكياس اللبنة”