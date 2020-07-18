وصلة رقص لـ محمد رمضان احتفالاً بقرار حبسه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 18 يوليو 2020 08:13 مساءً - انتشر مقطع فيديو للفنان محمد رمضان وهو يرقص بالساحل الشمالي، بعد ساعات من إصدار الحكم عليه في قضية الطيار المفصول.

وكان محمد رمضان قد شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بمقطع فيديو جديد، حيث ظهر فيه وهو يرقص ويغني مع المصطافين على الشاطئ في الساحل الشمالي.

يأتي هذا عقب إصدار المحكمة حكما يقضي بحبس رمضان لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بسبّ وقذف الطيار السابق أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله، عقب ظهور رمضان معه في قمرة قيادة الطائرة.

Advertisements

وكان الطيار قد اتهم رمضان بالسب والقذف، بعد ظهور الفنان في لقاء تليفزيوني قال فيه إن الطيار كان يطالبه بنحو تسعة ملايين جنيه مصري، وأنه رفض عرضا قدمه له رمضان للعمل في الإمارات.

كما تقدم محامي رمضان بطعن ضد الحكم، ومن المتوقع إعادة النظر في القضية خلال نحو شهر.

يذكر أنه في فبراير من العام الماضي قام رمضان بنشر مقطع فيديو ظهر فيه جالسا في قمرة قيادة طائرة أثناء رحلة جوية، حيث بدا وكأنه يقودها، في مخالفة لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو أحد مساعديه.