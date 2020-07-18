شاهد: حدث فلكي نادر يمكنك من مشاهدة 5 كواكب في الوقت نفسه وبالعين المجردة يوم غد

قال علماء الفلك اليوم السبت، إن العالم سيكون على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة وتحديدا يوم الأحد 19 يوليو/تموز، حيث سيكون بالإمكان مشاهدة خمسة كواكب في آن واحد.

وبحسب العلماء، ستكون ظاهرة للعين المجردة في وقت واحد قبل شروق الشمس بـ45 دقيقة، في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، خمسة كواكب هي، عطارد، والزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل، ويرتقب أن تظهر برفقة الهلال في السماء، في الوقت نفسه.

ويمكن رؤيتها دون الحاجة للاستعانة بتلسكوب، بحسب تقرير لصحيفة "popularmechanics" الأمريكية. بحسب روسيا اليوم

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من جهته، قال أستاذ علم الفلك، الدكتور جيفري هانت، في منشور على المدونة، إن الكواكب الخمسة والهلال ستكون ظاهرة للعين المجردة في وقت واحد قبل شروق الشمس بـ45 دقيقة، ولمشاهدة جيدة، يفضل العثور على مكان يتيح رؤية واضحة في الشرق والشمال الغربي والجنوب الغربي.

وسيكون المريخ ظاهرا في الأفق الجنوبي الشرقي، تتوهج الزهرة في السماء الشرقية، وسيكون المشتري على يمين القمر، والذي سيكون منخفضا جداً في الشمال الشرقي.