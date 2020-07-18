الراقصة صافيناز عارية تطلق النار على رأسها من مسدس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 18 يوليو 2020 05:13 مساءً - ‏22 دقيقة مضت أخبار المشاهير 47 زيارة

أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص مموهة وقامت بتوجيه مسدس كانت تحمله الى رأسها وكانها ستطلق الرصاص والانتحار .

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وكما في العادة، أثارت الصورة الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا ، وخاصة صدرها حيث قامت بوضعه على مقود السيارة ليراه الجميع .