أب أردني يقتل ابنته بالشارع ويشرب الشاي قرب جثتها

ارتكب أب أردني، مساء أمس الجمعة، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها ابنته الشابة الأربعينية "أحلام"، لتنتهي أحلامها على يد والدها.

وأثارت الجريمة انتقادات الأردنين على مواقع السوشيال ميديا، إذ كتب أحد النشطاء ويدعى يزن شاويش مطالبا في تغريدته بأن يصدر حكم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد للقاتل الذي يقتل أحد أولاده .

وروى شاويش في تغريديه تفاصيل جريمة قتل ”أحلام“ ،“ كانت الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة، في منطقة صافوط التابعة للواء عين الباشا في محافظة البلقاء غرب العاصمة عمان، واذ بصوت صراخ فتاة تركض في الشارع العام هربا من والدها والدماء تسيل من رقبتها، وكانت تستنجد بوالدتها التي لم تحرك ساكنا ليلحقها والدها ويمسكها ويحطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة على مسمع ومرى من سكان المنطقة“.

وأضاف، ”لقد جلس والدها بعد أن قتلها يشرب كأسا من الشاي وكأن شيئا لم يحدث“، مشيرًا إلى أن بعض السكان حاولوا الاقتراب من جثة أحلام إلا أن إخوتها منعوهم“.

ويستذكر الناشط في تغريدته ”أن الضحية أحلام كانت تعرضت للتعنيف من قبل أسرتها عدة مرات وقد حاولت الهرب وفي إحدى المرات لجأت إلى حماية الأسرة التابعة لمدير الأمن العام في الأردن لينتهي الأمر في كل مرة إلى كتابة تعهد من قبل أسرتها بعدم التعرض لها وهو ما لم تلتزم به الأسرة إطلاقا ”

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بدوره، قال الناشط أسامة المصري في تغريدة له ”إن المذنب هنا ليس والدها أو إخوتها بل القانون الذي يسمح بقتل البنت أو الأخت أو الزوجة تحت غطاء الشرف ”

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن قالت اليوم السبت في بيان لها إنه وقبل يومين ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة البلقاء بوجود اعتداء على فتاة من قبل والدها في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء.

وأضاف البيان أنه وعلى الفور تم التحرك إلى المكان حيث تبين بأن والد الفتاة قام بضربها على منطقة الرأس بواسطة أداة راضة مما أدى إلى وفاتها.

وأكد البيان أنه تم ضبط الفاعل وهو والد الفتاة وتمت إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات معه. حسبما أورد موقع "إرم نيوز".

وما إن انتشر خبر جريمة قتل ”أحلام“ عجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالأصوات المطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تكفل حماية المرأة من أن تقع ضحية لمجتمع ذكوري.