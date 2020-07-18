تراند اليوم : شاهد: فيديو حفل فضيحة مزرعة جرش بالبكيني كامل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم السبت 18 يوليو 2020، مقطع فيديو، يرصد مجموعة من الفتيات والشباب يرقصون بالبكيني في حمام سباحة بمنطقة سياحية في جرش، مما أثار جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل.

وقالت وسائل إعلام أردنية محلية، إن الفيديو تم تصويره في إحدى مزارع جرش، وسرعان ما أثار غضب الشارع الأردني، حيث أطلق عليه هاشتاك وسم فضيحة“ حفلة مزرعة جرش“، بسبب رقص الشباب والفتيات بالبكيني.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ، مطالبين الجهات الحكومية بأخذ الاجراءات القانونية بحق المشاركة لأنها لا تتوافق مع قيم وعادت الشعب الاردني.

ويأتي الحفل وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة الأردنية الهاشمية حيث لم يلتزم المشاركون بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، واصفينه بالفيديو “الخليعة والخارجة على الحياء العام“

View this post on Instagram أثار مقطع فيديو عنونه ناشطون بـ“ حفلة مزرعة جرش“، ويظهر حفلا صاخبا لمجموعة من الشبان و الفتيات بـ“البكيني“، غضب الشارع الأردني، وأبدى نشطاء استياءهم من المشاهد التي تضمنها المقطع، والتي وصفوها بـ“الخليعة والخارجة على الحياء العام“ وعلى العادات والتقاليد المرعية. وبعد تداول المقطع، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية القبض على ثلاثة اشخاص ممن نظموا الحفل. وقالت المديرية في بيان لها: "إنه تم القبض على عدد من اللذين شاركوا في الحفل المخالف لإجراءات منع التجمعات في ظل مواجهة انتشار كورونا، وشدد البيان على أنه سيتم تحويل المقبوض عليهم إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وأكد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستلاحق بقية الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء. . . . #إرم_نيوز #منوعات #الأردن #عمان #جرش #مزرعة_جرش #حفل #رقص #بكيني #بكيني_ولا_تغديني #وزارة_الداخلية #اعتداء #كورونا #غضب #تقاليد #النشامى #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #jordan #amman A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on Jul 18, 2020 at 2:54am PDT Advertisements

وطالب العديد من النشطاء في تغريداتهم على تويتر بالقبض السريع على الفتيات والشباب الذين ظهروا في فيديو غير لائق وغير أخلاقي، لأنه غير مناسب لعادات وتقاليد الأردنيين، ولم يصدر أي تفسير رسمي حتى الآن بشأن الحفل أو جنسيات المشاركين.

ومن جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي وعلى اثر تداول مقطع فيديو لحفل مخالف لأوامر الدفاع والعادات والتقاليد وظهر به مجموعة كبيرة من الاشخاص ، وأُقيم في إحدى المزارع ، فقد باشروا التحقيق في المقطع و تمكنوا من تحديد موقع الحفل في احدى المزارع في محافظة جرش .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى كذلك القاء القبض على ثلاثة اشخاص نظموا ذلك الحفل وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فيما سيتم متابعة باقي الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء .

وشهدت الاردن في الاونة الاخيرة العديد من المشاكل يرجح البعض ان تكون ناتجة عن الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد البطالة بالمملكة الاردنية الهاشمية.