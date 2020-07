تراند اليوم : شاهد: فيديو حفل فضيحة مزرعة جرش بالبكيني كامل

View this post on Instagram

أثار مقطع فيديو عنونه ناشطون بـ“ حفلة مزرعة جرش“، ويظهر حفلا صاخبا لمجموعة من الشبان و الفتيات بـ“البكيني“، غضب الشارع الأردني، وأبدى نشطاء استياءهم من المشاهد التي تضمنها المقطع، والتي وصفوها بـ“الخليعة والخارجة على الحياء العام“ وعلى العادات والتقاليد المرعية. وبعد تداول المقطع، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية القبض على ثلاثة اشخاص ممن نظموا الحفل. وقالت المديرية في بيان لها: "إنه تم القبض على عدد من اللذين شاركوا في الحفل المخالف لإجراءات منع التجمعات في ظل مواجهة انتشار كورونا، وشدد البيان على أنه سيتم تحويل المقبوض عليهم إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وأكد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستلاحق بقية الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء. . . . #إرم_نيوز #منوعات #الأردن #عمان #جرش #مزرعة_جرش #حفل #رقص #بكيني #بكيني_ولا_تغديني #وزارة_الداخلية #اعتداء #كورونا #غضب #تقاليد #النشامى #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #jordan #amman

