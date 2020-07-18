فى عيد ميلاد عبد الله الرويشد.. عمره الحقيقي وعدد زوجاته

يصادف اليوم ميلاد الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، التي يتمم فيه الـ59 عاماً، حيث أنه قدم العديد من الأعمال الغنائية التى ظلت محفورة فى وجدان المشاهد العربي.

ولد عبد الله الرويشد في 18 يوليو عام 1961 في محافظة حولي في الكويت بدأ عشقه للغناء منذ عمر الثالثة عشر، حيث كان يشارك في الحفلات المدرسية، وأحب آلة العود بشدة وكان يستخدم آلة أخيه الملحن محمد الرويشد ليتمرن على العزف عليها.

و تزوج عبد الله الرويشد وهو في الثامنة عشر من عمره وله عدة أولاد منهم ابنه خالد الذي دخل عالم الفن والغناء مثله. حسبما أورد موقع "صدى البلد".

ويتميز عبد الله الرويشد بقدرته على غناء العديد من الألوان الغنائية منها الشعبي والسامري الخليجي والرومنسي والمواويل، وقد شكَّل ثنائياتٍ ناجحة مع فنانين من أمثال راشد الخضر وخالد الشيخ بالإضافة إلى الشاعر علي مساعد والذي كان من أسباب نجاح أغلب أغاني الرويشد الأخيرة منذ "يخون الورد" عام 1997.