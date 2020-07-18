شاهد اللحظات الأولى لانفجار شاحنة وقود أودى بحياة 41 شخصا

أظهر مقطع فيديو مشاهد اللحظات الأولى لحادثة انفجار صهريج وقود كارثية في شمال كولومبيا، أدى إلى مقتل نحو 41 شخصًا جراء حروق شديدة تعرضوا لها نتيجة الحريق الذي اندلع عقب انفجار شاحنة مركونة على جانب أحد الطرقات.

وقالت الشرطة إنّ الانفجار وقع بينما كان عشرات الأشخاص قد اقتربوا لسرقة الوقود بعد انقلاب الشاحنة على طريق بين مدينتي بارانكويلا، وسانتا مارتا على الساحل الكاريبي.

وصرح مسؤول في منطقة ماغدالينا لوكالة "فرانس برس" أن عدد القتلى ارتفع على مدى الأيام السابقة حتى بلغ 41، الجمعة.

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وكانت حصيلة أولية أُعدت بعيد وقوع الحادث، أفادت بوقوع 7 قتلى و49 جريحاً بينهم مصابون بجروح خطيرة نُقلوا إلى مستشفيات في بارانكويلا وسانتا مارتا (شمال) وفاليدوبار (شمال شرق) وبوغوتا (وسط).

وكشفت تسجيلات فيديو نشرتها السلطات، أن عشرات الأشخاص هموا لملء الوقود وتعبئته لإعادة بيعه عندما انفجرت الشاحنة.