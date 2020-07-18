هكذا علقت ريم الشمري على إخلاء سبيلها في الكويت - شاهد

نشرت الناشطة الكويتية ريم الشمري مقطع فيديو بعد إخلاء سبيلها من قبل النيابة العامة في قضية الاساءة للجالية المصرية المقيمة في دولة الكويت.

وكتبت ريم الشمري على الفيديو الذي نشرته عبر توتير :" الحمد و الشكر لك يا رب الفضل الى ربي حبيبي اللي نصفني .. و اشكرك كل من وقف بجانبي في هذه الازمة شكرا من القلب ما اقدر اوفيكم حقكم و لا لتكميم الأفواه .. و سأستمر في رسالتي و لن اقف عن الدفاع عن الكويت الحبيبه".

وكان ذلك ظهورها الأول بعد احتجازها لمدة يومين للتحقيق معها ، بعد أن تقدم عدد من الوافدين داخل الكويت بتقديم شكوى ضدها بتهمة الإساءة لهم في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”الإساءة للجالية المصرية” ،

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وذكرت ريم الشمري خلال الفيديو الذي نشرته بدأت الفيديو بقولها أن السجن فخر لها وذكرت ما كنت زعلانة بالعكس سوف أستمر في الدفاع عن ديرتي ضد الفساد والمسيئين لديرتي ، راح استمر في طريقي والشيء هذا عمره ما هيخليني أبطل”، وقامت خلال الفيديو بتوجيه الشكر لاثنين من المحامين التي وكلتهم في تلك القضية وهما سعد الدخنان وابتسام الطيار، وتوجهت بالشكر أيضًا إلى الناشطة منى البغلي التي قادت وقفة احتجاجية أمام النيابة العام للإفراج عنها ،واختتمت كلامها إن شاء الله راح ارتاح يومين وهرجع أحاربلكم الفساد.. عمرهم ماراح يكممون أفواهنا.. أشكركم من كل قلبي".