صافيناز ودينا ودولى شاهين في تحدى مثير

فنون - كتب امير التهامي في السبت 18 يوليو 2020 12:13 صباحاً - وصلة جديدة من الرقص المثير، قدمته الفنانة الإستعراضية الأرمينية صافيناز، في حفل زفاف بالقاهرة ، حيث شاركت نجم الغناء الشعبي ، محمود الليثي ، لتظهر بأكثر من بدلة رقص ، منها بدلة رقص شعبية.

ورقصت صافيناز “عشرة بلدي”، وذلك بعد أن فوجئ الحضور بظهور العروسين ،يرتديان الزي الصعيدي على طريقة فيلم “تمر حنه” لرشدي أباظة ونعيمة عاكف .

وتميز الحفل بأجواء البهجة والرومانسية حيث ظهر العروسان في بداية الحفل يضعان تاجان من الريش فوق رأسيهما للمشاركة في احدى الرقصات الإفريقية والعزف على الدفوف والطبل في مشهد مثير نال اعجاب المدعويين.

وقام بإحياء الحفل على التوالي الراقصة دينا ، المطرب محمد نور ، النجمة اللبنانية دوللي شاهين، التي ظهرت كعادتها بفستان مثير ، فضلا عن قيامهم بالرقص مع المعازيم الذين حرصوا على التقاط الصور معها على طريقة “سيلفي”.



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