تراند اليوم : هيفا وصلت القاهرة وهل تتوعد وزيري؟ – فيديو

وصلت منذ ساعات قليلة، الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعدما عادت حركة الطيران من جديد واستطاعت السفر من مطار بيروت الدولي.

هيفا نشرت فيديو ظهرت فيه تنزل من الطائرة، وترتدي الجينز الأزرق، ولم توضح سبب زيارتها لمصر.

البعض يعتقد أن وهبي جاءت إلى مصر في هذا الوقت تحديداً كي تتابع قضيتها مع زوجها الملحن والمنتج المصري محمد وزيري.

هيفا وهبي، كانت تقدمت بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

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