صافيناز تمسك خيار بيدها .. لن تصدق ماذا تفعل به

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 17 يوليو 2020 08:13 مساءً - 44 دقيقة مضت أخبار المشاهير 169 زيارة
شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.
وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .
شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.
وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .
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