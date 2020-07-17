ميريام كلينيك تنفخ منطقة حساسة على الهواء

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 17 يوليو 2020 08:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 170 زيارة

زارت عارضة الأزياء ميريام كلينك ، مستشفى الدكتور نادر صعب حيث خضعت لعملية تجميل.

وقامت “ميريام” بتكبير صدرها إضافة إلى العناية بوجهها حيث شاركت متابعيها عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك” بمجموعة من الصور والفيديو خلال تواجدها في العيادة.

وكشفت ميريام في تعليق نشرته أن البعض من المشاهير فرّوا من أمامها في العيادة كي لا تكشف أمرهم وتفضح قيامهم بعمليات تجميل مؤكدة ان جميعهم يهربون من الباب الخلفي، حتى لا يتعرف عليهم الجمهور.

