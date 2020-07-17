ميريام كلينك عارية فى لقاء تلفزيوني وظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 17 يوليو 2020 08:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 348 زيارة

من جديد، عادت عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية ميريام كلينك، لنشر فيديو حديث لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال لقاء تلفزيوني خضعت له مؤخرا.

وظهرت ميريام ، في الفيديو بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت رداء شفاف بدون ملابس داخلية، ليكشف عن بعض تفاصيل جسدها، وبدت بإطلالة جريئة ومثيرة، أشعلت «إنستجرام».

وتعرضت كلينك ، لموقف محرج خلال المقابلة ، حيث ظهرت منطقتها الحساسة دون أن تشعر ، وعندما لاحظت الفنانة تداركت الموقف وحاولت تغطيتها مستخدمة حقيبتها ولكن دون جدوى .