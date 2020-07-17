أول تعليق من الطيار أبو اليسر على حكم سجن محمد رمضان

لأول مرة، علّق الطيار أشرف أبو اليسر على الحكم الصادر اليوم الجمعة في الدعوى التي قدمها ضد الفنان محمد رمضان، حيث صدر حكم بالحبس ضد النجم.

وقال الطيار أشرف أبو اليسر إن الحكم الصادر اليوم في دعواه ضد محمد رمضان، بمثابة انتصار بعدما رفض الأخير "قاعدة العرب لحل المشكلة".

وأضاف في تصريح خاص للوطن أن هذا الحكم خطوة أولى في طريق القضاء الذي اتخذه ضد رمضان قائلا: "لسه اللي جاي فيه يوم 6 أغسطس فيه دعوى في المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض وفي نفس اليوم فيه دعوى مدنية".

وأوضح الطيار أنه أقام 3 دعاوى قضائية ضد رمضان صدر اليوم اول حكم، نافيا وجود أي اتصال مع الفنان منذ بداية الأزمة: "ولا اتصل بيا قبل القضية ولا بعدها ولا فيه أي تفاوض والطريق دلوقت هو القضاء وإن شاء الله يجيب لي حقي".

وأصدرت محكمة الدقي الجزئية، منذ قليل، في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، والمعروف إعلاميا بـ"الطيار المفصول".

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وكان الطيار المفصول، قد أقام دعوى سب وقذف ضد رمضان، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبا وقذفا.

وأقام المحام مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، دعوى قضائية ضد رمضان، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، أمس الأربعاء، إلا أنها قررت مد أجل الحكم، للخميس، حيث أصدرت قرارها السابق.

وبدأت أزمة الفنان محمد رمضان قبل عدة شهور بعد أن ظهر في صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود الطائرة التي كان يستقلها.