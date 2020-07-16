صافيناز تتسبب فى صدمة لشاب عندما رأى صدرها العاري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 يوليو 2020 08:13 مساءً - ‏50 دقيقة مضت أخبار المشاهير 106 زيارة

صُدم شاب من هول ما رآه وبدت على وجهه علامات الذهول واضحة وهو يقف بالجانب الخلفي من الراقصة الشهيرة صافيناز وهي ترتدي بدل رقصة تكاد تغطي اجزاء بسيطة من جسدها .

سهام نظرات الشاب المذهول توجهت بقوة الى صدر صافيناز الذي يكاد ان ينتفض من مكانه من شدة بروزه وهشاشة غطائه وضعفه .

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الصورة التي التقطت خلال حفلة رقص شرقي للراقصة صافيناز في القاهرة، لاقت رواجا كبيرا على شبكة الانترنت، وانهالت عليها التعليقات .

ودعا معجبون بالصورة ، صاحبها الى التعفف والاستغفار، مشيرين الى أن ما رآه شيئ عادي ومستهلك وفي متناول الجميع على حد قولهم، بينما رد اخرون ان الشاب ” معه حق” فلم يتمالك اعصابه عندما رأى صدرا جميلا مثل صدر صافيناز ..!

