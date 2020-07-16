ميريام كلينك عارية وترتدى الحجاب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 يوليو 2020 08:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 234 زيارة

بيروت ـ ليس جديداً ان تثير عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك الصخب. ولكنها هذه المرة لم تتوان عن اختيار الحجاب لإثارة الجدل اذ نشرت صورة لها على “فيسبوك” وهي ترتدي الحجاب الأسود.

Advertisements

وسرعان ما أثارت الصورة ردود فعل متباينة من متتبعي كلينك الذين اعتبر بعضهم ما حصل اساءة الى الاسلام مشددين على ان ارتداء الحجاب “ليس لعبة”، في حين انتشرت اشاعات عن رغبة ميريام في الاعتزال والابتعاد عن الفن.



وكانت كلينك أعلنت، في حديث إلى قناة mtv اللبنانية من خلال البرنامج الكوميدي “هيدا حكي” للممثل عادل كرم، أنّ القيّمين على مجلة “بلاي بوي” الشهيرة تواصلوا معها من أجل ظهورها على صفحات مجلّتهم.

