ميريام كلينك توثق تعرضها للابتزاز الجنسي بصور عارية كما ولدتها أمها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 يوليو 2020 08:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 170 زيارة

اعلنت ميـريام كلينك من خلال خاصية الستوريز في حسابها الشخصي عن تعرضها لعملية ابتزاز جنسي قذرة من شاب ادعى انه يريد لميريام ان تعمل لحسابه في عرض مجموعة من المحوهرات الخاصة ببلده الهند

وصرحت ميريام كليـنك بأن الشاب الهندي طلب منها ارسال عدة صور شخصية عارية لتكتشف بأنها قد تتعرض لعملية ابتزاز جنسي من قبل الشاب وتجابه طلبه لالرفض وحذت كلينك الفتيات من هذا الأمر

والجدير بالذكر ان ميريام كلينك كانت قد أطلقت منذ مدة اغنيتها الجديدة اوعى ترجعلي ومن ثم أطلقت أغنية حياتي شقلبتها على طريقة الفيديو كليب واستخدمت في الكليب جسدها المثير وايحاءات جنسية فاضحة لجذب المشاهدين ولكنها فشلت في تحقيق النجاح المرجو من الكليب