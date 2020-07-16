فلكيًا.. موعد عيد الأضحى 2020 ووقفة عرفة

يستعد العالم الإسلامي لتحري هلال شهر ذي الحجة 1441 هجري ليتسنى معرفة موعد عيد الأضحى 2020 وموعد وقفة عرفة التي يستغلها المسلمون للتعبد إلى الله والتقرب إليه ولا سيما في هذا العام الذي تم فيه تعطيل موسم الحج 1441 خشية تفشي فيروس كورونا .

وبحسب عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك وباحث الفلك السعودي ملهم بن محمد هندي والفضاء، فإن "هلال ذي الحجة يولد يوم الاثنين 29 ذو القعدة المصادف 20 يوليو، الساعة 8 والنصف مساء".

وأوضح هندي أن "ولادة الهلال ستكون بعد غروب الشمس على كافة مناطق المملكة، مما يجعله غير محقق لشروط الرؤية الشرعية، فتكون رؤيته مستحيلة".

وتابع الباحث الفلكي قوله: "بناء على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية إتمام الشهر 30 يوما، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء المصادف 22 من يوليو الحالي". وفق موقع روسيا اليوم.

وشدد هندي على أن وقفة عرفة ستوافق يوم الخميس فيما سيحل عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 31 يوليو الجاري.