القبض على ” حليمة بولند” .. وهذا ما حدث على الهواء مباشرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 يوليو 2020 05:13 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 257 زيارة

اتخذ الأمن الكويتي قرارا باحتجاز الإعلامية حليمة بولند ، وذلك لكسرها حظر التجوال الجزئي بدون الحصول على تصريح أمني.

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وعقب الإجراءات الأمنية، قامت بولند بالاتصال بالإعلامي علي أحمد لتخبره بما حدث معها، من خلال برنامجه ” هنا الكويت”.

وأفادت صحيفة الراي الكويتية أن الإعلامي اضطر إلى خروجه بفاصل إعلاني اضطراري أثناء تقديم برنامج “هنا الكويت”، عبر فضائية “سكوب”، بسبب ما قامت به بولبند.

وقد أعرب الإعلامي أحمد عن استغرابه من إلقاء القبض عليها، كونها إعلامية معروفة لا تحتاج إلى تصريح، فهي بحد ذاتها تصريح.