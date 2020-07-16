شاهد : النيابة العامة في الكويت تقرر اخلاء سبيل ريم الشمري

قالت وسائل إعلام في الكويت اليوم الخميس ان النيابة العامة قررت اخلاء سبيل الناشطة ريم الشمري على خلفية احتجازها بتهمة الإساءة للجالية المصرية في الكويت.

وكان قد تم احتجاز ريم الشمري، قبل يومين للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها؛ على خلفية نشرها مقاطع فيديو تُسيء فيها للمصريين في مايو الماضي.

وذكرت ريم الشمري في أحد هذه المقاطع: ”إ ن المصريين هم خدم جاؤوا إلى الكويت للعمل، رافضة وجودهم في بلدها ومطالبة الغاضبين من حديثها مغادرة الكويت حفظا لكرامتهم، بعد أن وصفتهم بالسيئين “.

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ونشرت صحيفة الراي الكويتية أمس، أن نيابة الإعلام الكويتية أبقت على احتجاز الناطة الكويتية ريم الشمرى ، بتهمة إساءتها لإحدى الدول العربية، وذلك بعد سلسلة تغريدات ومقاطع فيديو حملت إساءة إلى مصر.

وكانت نيابة الإعلام الكويتية أمرت بضبط الناشطة ريم الشمري وأخضعتها للتحقيقات، على خلفية مقاطع لها على وسائل التواصل الاجتماعي أساءت إلى إحدى الدول العربية الشقيقة، وفق ما أوردت صحيفة الأنباء الكويتية.