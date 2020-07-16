رايان كاجي : قصة طفل جنى 26 مليون دولار من يوتيوب - شاهد

نجح رايان كاجي أشهر طفل على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، في تحقيق شعبية واسعة وثروة مالية ضخمة؛ من عائد فيديوهاته على قناته في يوتيوب.

واستغل الطفل رايان كاجي الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات، جائحة كورونا بشكل جيد كما غيره من الناشطين على يوتيوب، عبر تسليط الضوء على إجراءات الوقاية.

وذكرت تقارير صحفية أن قصة رايان كاجي الطفل الأمريكي بدأت عن طريق قناته على اليوتيوب (عالم رايان)، التي يبث فيها جميع الأنشطة المنزلية التي يقوم بها.

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وقالت التقارير إن رايان يستعرض لعبه أمام أفراد عائلته والصغار الآخرين، موضحة أنه حصد 26 مليون دولار كصاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت في 2019.

وأضافت أن رايان كاجي الصغير بات يمتلك أكثر من 25 مليون مشترك ومئات الملايين من المتابعين في جميع أنحاء العالم؛ بسبب المحتوى الجذاب الذي يقدمه يوميا.

وذكرت أن فيديوهات كاجي يظهر فيها والديه لوان وشيون، مشيرة إلى أنه أصبح يركز مؤخرا على إجراءات العزل؛ للحد من تفشي مرض كوفيد 19 في بلاده والعالم.

وتعد قصة الطفل رايان كاجي، نموذجا حيا لجميع العاطلين عن العمل، بالاتجاه إلى الانترنت والتكنولوجيا الحديثة؛ من أجل تأسيس مشروع لا يُكلف كثيرا لإطلاقه.