نجم سعودي شهير: تعرضت للتحرش.. وكويتي آخر المتحرشين بي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 يوليو 2020 02:13 مساءً - كشف نجم وسائل التواصل الاجتماعي، السعودي ريان جيلر عن تفاصيل تعرضه للتحرش الجنسي منذ الطفولة.

وقال جيلر، في منشور كتبه في حسابه عبر تطبيق “سناب شات”، إنه عانى منذ الطفولة من التحرش واستمر ذلك حتى بلوغ سن الرشد، إلا أنه لم يتجرد من مبادئه وعاداته وتقاليده.

وأضاف: “لا أخشى اليوم أن أقول إنني تعرضت للتحرش”، مشيرًا إلى أن التنمر لاحقه من جانب الكثيرين حتى من جانب الأهل في سن الطفولة وحتى الآن.

وتابع: “ما زلت أتعرض لهذا الشيء وجا اليوم اللي أحط له حد.. أي متحرش سوف يلقى عقابه”، داعيًا أي شخص يتعرض للتحرش بألا يصمت ويحرر نفسه من قيود الخوف ويصرخ بأعلى صوت للحصول على حقه.

ودعا جيلر في ختام منشوره قائلاً: “لا تخافوا لا تستحوا لا تسكتوا”.

وكشف ريان أن آخر ما وصله كان صور من طليق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

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وأثار الأمر صدمة بين متابعيه، في الوقت الذي كشفت فيه روان أن لزوجها السابق علاقات متعددة ومن بينها إرسال صور للقاصرات.

وأضافت أنه تسبب لها بمرض جنسي وهو “HPV 16” والذي قد يؤدي للسرطان في حالات معينة.

وعبر ريان عن سعادته بطلاق الفاشينيستا الكويتية بسبب خيانات زوجها المستمرة لها.

وعلق قائلاً: “الدنيا دوارة وأي أحد يظلم شخص ترجع له الأذية شكرا للكارما انتقمتي لي من بعض الأشخاص الظالمة مع إني ما أحب الشر والضر لأحد ومحب للسلام دائما”.

