حنان رضا ترد على الصورة الفاضحة بارتداء الحجاب وتلاوة القرآن

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 يوليو 2020 11:12 صباحاً - ‏29 دقيقة مضت أخبار المشاهير 46 زيارة

بعد الضجة التي أحدثتها الفنانة البحرينية حنان رضا، عقب اعتذارها عن نشر صورة فاضحة لها بالخطأ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من عدم رؤيتها من قبل أحد من متابعيها الأمر الذي شكك البعض بمحاولة إثارتها الجدل ولفت الأنظار.

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وظهرت الفنانة البحرينية، في مقطع فيديو جديد،وقد ارتدت فيه الحجاب وبدأت ترتل آيات من القرآن الكريم.

وأشاد أغلب المتابعين بعذوبة صوتها في ترتيل القرآن مطالبينها بأن تستمر في الأمر وأن يكتب لها الله الهداية، فيما علق آخرون بأنها أحلى فنانة.

وعادت بعد ساعات قليلة، بنشر صورة لها دون حجاب بعد أن توهم البعض أنها قررت ارتداء الحجاب وأرفقتها بتعليق :”الله اذا احب عبد جعل له قبول بين عباده”.