6 معلومات عن لا تعرفها عن خطيب أمينة خليل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 يوليو 2020 11:12 صباحاً - ‏36 دقيقة مضت أخبار المشاهير 59 زيارة

تصدر عمر طه – خطيب الفنانة أمينة خليل – مواقع البحث بمصر بعد إعلان الخطبة في حفل عائلي بسيط.

وفيما يلي بعض المعلومات عنه

1. يعمل في مجال الهندسة

2. يحب الصيد سواء الأسماك أو الطيور أو الحيوانات المفترسة

3. يحب السفر وزار العديد من الدول المتنوعة مثل الإمارات و فيتنام

4. لديه علاقات مع العديد من الفنانين بالوسط الفني والغنائي

5. ظهر مع الفنان عمرو دياب في صورة قبل أسابيع وفيما يبدو تجمعهما صداقة

6 . ظهر مع أمينة خليل في عدة مناسبات سابقة أبرزها حفلة لعمرو دياب.