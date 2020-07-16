شاهد: فيديو ينشر لأول مرة لحظة قتل زوج الفنانة نانسي عجرم الشاب السوري

نشرت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس 16 يوليو 2020، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "فادي الهاشم" بقتل الشاب السوري محمد الموسى الذي اتهمه بأنه اقتحم الفيلا وحاول سرقتهم.

وأظهرت المقاطع الجديدة رصدتها إحدى كاميرات المراقبة داخل منزل نانسي عجرم، وهي تهرب ومرتدية ملابس نوم وتركض بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار على الموسى، ثم بعد ذلك تقابل رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث وهي تردد: "هذا أصعب يوم.. ما بعرف كيف مر علينا.. دقائق كأنها سنة".

وكان جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، كشف يوم السبت الماضي، عن كواليس خطيرة من الفيلم الوثائقي الجديد الذي تروي فيه وزوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، تفاصيل حادثة محاولة سرقة منزلهما، وسيعرض خلال الأيام المقبلة.

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وقال لامارا في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية إن نانسي عجرم وزوجها تعرضا لتهديد بالقتل، بعد الحادثة، موضحا: "لقد وصل الأمر إلى تهديد فادي ونانسي بالقتل من الشخص المقيم في ألمانيا".

ويعرض فيلم "الرواية الكاملة"، اليوم الخميس 16 يوليو/ تموز، حصريا عبر منصة "شاهد"، والتي طرحت، يوم الأحد الماضي، إعلانه الترويجي، وتظهر فيه عجرم تقول: "دقائق مرت كسنة".

الجدير بالذكر أن قضية قتل زوج نانسي عجرم، محمد الموسى، أثارت جدلا واسعا، إذ يقول محامو الدكتور الهاشم إن الشاب السوري حاول سرقة الفيلا الخاصة به في جبل لبنان وقتله دفاعا عن النفس بالرصاص الحي، فيما تنفي عائلة القتيل هذه الرواية.