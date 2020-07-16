شاهد: خطوبة الفنانة أمينة خليل ... من هو زوجها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بجمهورية مصر العربية والوطن العربي، بخبر خطوبة الفنانة المصرية أمينة خليل من شاب خارج الوسط الفني.

وانتشرت بصورة واسعة صورة مسربة من حفل خطوبة الفنانة المصرية في منزل أسرتها وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وسط صمت من قبل الفنانة حيث لم تكشف عن تفاصيل عن هوية العريس.

وبحسب صحيفة اليوم السابع، قالت إن الفنانة أمينة لم تكن ترغب في الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص الخطوبة، مشيرا إلى أن ”هذه حياتها الشخصية ولا تريد مشاركتها على الملأ“.

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وتفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية والوطن العربي بعد انتشار صور خطوبة الفنانة أمينة خليل على شاب لم يعرف اسمه مرجحين بأن الشاب لم بعد عن الوسط الفني.

وشارك الفنانة المصرية أمينة خليل في العديد من المسلسلات كان أبرزها المسلسل ليه لأ بمشاركة بطوله امينه خليل محمد الشرنوبي وشيرين رضا و هالة صدقي وعمر السعيد و هاني عادل تقرر عليا(امينه خليل)الاستقلال عن عائلتها وبسبب اعتراضهم التام تقرر الهرب والاشتراك في مسابقه الفوز بها.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية أمينة خليل هي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل، درست التمثيل في الجامعة الأمريكية في القاهرة التي تخرجت منها عام 2009، قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة حيث درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفرد» وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.