الاكثر مشاهدة اليوم - استبعاد عمرو يوسف من تجسيد خالد بن الوليد

قرر القائمون على المسلسل التلفزيوني التاريخي "سيف الله... خالد بن الوليد" استبعاد الممثل المصري، خالد يوسف، من تجسيد شخصية القائد العربي والإسلامي خالد بن الوليد.

وتم استبعاد عمرو يوسف المسلسل بسبب الانتقادات التي كان واجهها صناع العمل منذ الإعلان عن أنه سيجسد الشخصية، إلى جانب عدم استطاعة يوسف تقديمها بسبب عدم إتقانه للفروسية واللغة العربية الفصحى وغيرها من الأسباب الأخرى، بحسب "بوابة الأهرام".

وأفادت تقارير خلال الأيام الماضية أنه جاري التفاوض مع الممثل المصري، ياسر جلال، للتعاقد على بطولة مسلسل "سيف الله.. خالد بن الوليد" كبديل لعمرو يوسف، خاصة بعد نجاحه في مسلسل "الفتوة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020.

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وكان من المقرر أن يشارك مسلسل "سيف الله... خالد بن الوليد" في موسم رمضان 2020، لكن تأجل عرضه بسبب تحضيراته الكبيرة، ورغبة صناعه في تقديمه بأفضل شكل.

وأشار عمرو يوسف في لقاء مع برنامج "إم بي سي ترندنغ"، في شهر آذار، إلى أن فريق عمل المسلسل صوّر عدد كبير من مشاهده على سبيل التجربة، وذلك لمعرفة كيفية تنفيذ مسلسل ذو إنتاج ضخم مثله.

ومسلسل "سيف الله... خالد بن الوليد" يشارك في بطولته يوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ، ومستوحى عن عن كتاب "عبقرية خالد" للأديب والمفكر المصري الراحل عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج شركة "سينرجي".