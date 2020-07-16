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الاكثر مشاهدة اليوم - مشروب يزيد المناعة ضد كورونا

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خبرني  - يعاني الكثيرون من ضعف المناعة، ويكونوا عرضه للإصابة بالعديد من الأمراض بصفة مستمرة، دون مقاومة للجراثيم أو فيروس ، لذلك يقدم د. ، المشروب السحري لعلاج ضعف المناعة.

 

المكونات:

- قطعة من الزنجبيل الطازج

- 5 قطع ليمون

- 3  فصوص ثوم

- 2 ملعقة قرفة

- ملعقة خل تفاح

- ملعقة عسل

 

طريقة التحضير:

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- ضعى الليمون والثوم والقرفة على النار حوالى 30 دقيقة.

 

- يتم ضرب كافة المكونات في الخلاط حتى تشكل مزيجًا بدون تكتلات.

 

- ضعي خل التفاح والعسل وقومي بخلطهم جيدا.

 

- يمكنك تناول كوب منه على الريق صباحًا لمدة 7 أيام متتالية.

 

 

 

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