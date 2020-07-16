الاكثر مشاهدة اليوم - مشروب يزيد المناعة ضد كورونا

خبرني - يعاني الكثيرون من ضعف المناعة، ويكونوا عرضه للإصابة بالعديد من الأمراض بصفة مستمرة، دون مقاومة للجراثيم أو فيروس كورونا، لذلك يقدم د. خالد يوسف، المشروب السحري لعلاج ضعف المناعة.
المكونات:
- قطعة من الزنجبيل الطازج
- 5 قطع ليمون
- 3 فصوص ثوم
- 2 ملعقة قرفة
- ملعقة خل تفاح
- ملعقة عسل
طريقة التحضير:
- ضعى الليمون والثوم والقرفة على النار حوالى 30 دقيقة.
- يتم ضرب كافة المكونات في الخلاط حتى تشكل مزيجًا بدون تكتلات.
- ضعي خل التفاح والعسل وقومي بخلطهم جيدا.
- يمكنك تناول كوب منه على الريق صباحًا لمدة 7 أيام متتالية.