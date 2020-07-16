الاكثر مشاهدة اليوم - مشروب يزيد المناعة ضد كورونا

خبرني - يعاني الكثيرون من ضعف المناعة، ويكونوا عرضه للإصابة بالعديد من الأمراض بصفة مستمرة، دون مقاومة للجراثيم أو فيروس كورونا، لذلك يقدم د. خالد يوسف، المشروب السحري لعلاج ضعف المناعة.

المكونات:

- قطعة من الزنجبيل الطازج

- 5 قطع ليمون

- 3 فصوص ثوم

- 2 ملعقة قرفة

- ملعقة خل تفاح

- ملعقة عسل

طريقة التحضير:

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- ضعى الليمون والثوم والقرفة على النار حوالى 30 دقيقة.

- يتم ضرب كافة المكونات في الخلاط حتى تشكل مزيجًا بدون تكتلات.

- ضعي خل التفاح والعسل وقومي بخلطهم جيدا.

- يمكنك تناول كوب منه على الريق صباحًا لمدة 7 أيام متتالية.