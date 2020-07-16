الاكثر مشاهدة اليوم - منى فاروق ترقص بالزي الأردني

يبدو أن الفنانة المصرية منى فاروق تجاوزت أزمتها النفسية الأخيرة التي تعرضت لها وجعلتها تهدد بالانتحار بسبب تكرار الهجوم عليها على خلفية الفيديو الخادش مع المخرج خالد يوسف.

وظهرت فاروق وهي ترقص على نغمات أغنية "رايحين نسهر" للنجم محمد رمضان خلال كواليس جلسة التصوير أثناء زيارتها للأردن.

وبدت فاروق وهي ترتدي قفطانا أنيقا وواسعا وتجلس على الكرسي لالتقاط الصور، وقد ارتسمت البسمة على وجهها وظلت تتراقص على نغمات الموسيقى.

وقبل أيام فاجأت "فاروق"، جمهورها بمقطع فيديو صادم هددت فيه بالانتحار بسبب ما تلقاه من معايرة خلال الفترة الماضية منذ خروجها من السجن إثر الجريمة الأخلاقية التي تورطت فيها مع المخرج خالد يوسف.

وظهرت فاروق في بث مباشر لها على موقع "إنستغرام" وهي منهارة وتبكي بحرقة وتقول "كل الناس بقت نبذانى وكل صحابى قطعوا علاقتهم بيا أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني".

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وأضافت فاروق: "أنا منهارة، ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، وكفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت".

وتابعت الفنانة المصرية الشابة: "أنا تعبت وعمالة أتعامل إن هو عادي وهو مش عادي، ومخنوقة أوي، ولما جيت على دبي وقلت أشتغل أي شغل مش لازم التمثيل مش لاقية فرصة شغل أو فرصة للحياة أو إني أعيش زي بني آدم طبيعي".

ومضت تقول:"هو مفيش حد بيغلط فيكم؟ الفرق بينى وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا، لكن إنتم لسه، أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني، محدش بيطبطب عليا، بقيت لوحدي، مقداميش حل غير الموت".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل شيما الحاج ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج المصري خالد يوسف.