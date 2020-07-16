الاكثر مشاهدة اليوم - بعد الفيديوهات الجنسية.. خطوبة شيما الحاج

فاجأت الفنانة المصرية شيما الحاج الجمهور اليوم بإعلان خبر خطوبتها، على شخص يدعى "أحمد" وهو نجل أحد كبار رجال الأعمال في مصر، والذي يمتلك العديد من الشركات في السوق المصري.

وأقيم الاحتفال بالخطوبة بالتزام مع مناسبة عيد الحب، الذي وافق 14 فبراير الجاري، وانتشرت بطاقة دعوة حفل الخطوبة متضمنة اسم أسرة شيما، وهي عائلة يونس الحاج أحمد، فيما دون اسم العريس فقط ويسمى أحمد، دون ذكر اسم العائلة إلا أنه اتضح أن والده رجل أعمال ويعمل مهندسا ولكنه لم يذكر اسمه.

وظهرت شيما الحاج بفستان أحمر من الساتان خلال حفل خطوبتها، إذ ارتدت هذا اللون بمناسبة عيد الحب.

ويأتي احتفال شيما الحاج بخطوبتها بعد مرور قرابة 5 أشهر فقط على خروجها من السجن، حيث كان يتم التحقيق بتهمة التحريض على الفسق والفجور على خلفية تسريب فيديوهات جنسية لها مع المخرج المصري خالد يوسف وبرفقتها الفنانة المصرية منى فاروق.

وكانت ظهرت الفنانة المصرية شيما الحاج، للمرة الأولى منذ أزمتها الأخيرة بسبب الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف، وذلك في فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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وظهرت شيما الحاج آنذاك، بفستان أسود له عدة فتحات من جانبي القدم والظهر وكان "عاري" الكتفين، وجذبت إليها عدسات المصورين الذين حرصوا على التقاط العديد من الصور لها كونه أول ظهور علني بعد إخلاء سبيلها.

وقضت محكمة مصرية في منتصف يونيو الماضي بإخلاء سبيل شيما الحاج وبرفقتها مواطنتها الفنانة منى فاروق، على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وذلك بعد ظهورهن في فيديو إباحي مع المخرج الفني والبرلماني المصري خالد يوسف.

وتنحدر شيما الحاج من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية؛ إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل وعاشت لفترة طويلة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق إلى أن حصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وكان أول أعمالها السينمائية في مصر من خلال فيلم "سالم أبو أخته" الذي قام ببطولته الفنان محمد رجب.

وكانت منى فاروق ظهرت مؤخرا بمقطع فيديو، بكت من خلاله وهددت بالانتحار، مشيرة إلى أنها تتعرض لإهانة بشكل مستمر، كما صرحت أنها متواجدة في دبي حاليا وتتمنى العودة إلى مصر.