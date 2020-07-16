الاكثر مشاهدة اليوم - منى فاروق تبحث عن ابن حلال

قالت الممثلة المصرية، منى فاروق، في معرض إجابتها عن سؤال محرج من أحد المتابعين، الذي استفسر عن سبب غلاظة صوتها وعلاقته بشرب الخمر، لتجيب عليه قائلة: "أنا بطلت شرب.. وصوتي تخين لوحده"، بحسب ما نشرته مجلة لها الفنية.

وقالت في إجابتها عن سؤال حول ما إذا كانت متزوجة أم لا: "لست متزوجة أو مرتبطة خلال الوقت الحالي، ولن أتزوج أو أرتبط"، وبعد طرح السؤال عليها مرة أخرى قالت إنها "كانت متزوجة، وكانت مخطوبة وانفصلت، وإن وجدت شاباً محترماً و(ابن حلال) ستتزوجه".

وأوضحت إنها متواجدة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصوير أعمال فنية، مشيرة إلى أنها ستعود للتمثيل من خلال فيلم ومسلسل، وتحضر مفاجأة لمتابعيها.

وفي وقت سابق، نفت الفنانة منى فاروق، شائعة انتحارها،بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة تداول مقطع إباحي لها مع المخرج خالد يوسف.