الاكثر مشاهدة اليوم - منى فاروق مع شاب مجهول

واصلت الفنانة المصرية منى فاروق، إثارة الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد نشرها صورةً بملابس جريئة مع أحد الشباب، وهو ما عرّضها لحملة هجوم من المتابعين.

وظهرت فاروق في الصورة وهي ترتدي جيبة ضيّقة وقصيرة فوق الركبة، وتيشرت يكشف ذراعيها، وتستند على الشاب بطريقة استفزّت متابعيها.

وعلّقت منى على الصورة التي نشرتها عبر "انستغرام" قائلةً: "مبروك مستر دبي"، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الشاب المتواجد معها أو سبب نشرها للصورة.

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لكن ما إن نشرت منى فاروق الصورة حتى أشعلت جدل رواد مواقع التواصل الذين شنّوا هجومًا عليها وذكروها بفيديوهاتها مع المخرج الشهير خالد يوسف، التي تسبّبت ضجةٍ كبيرةٍ خلال الأيام الماضية وعلى إثرها تم حبسها ومحاكمتها بتهمة نشر الرذيلة والفجور.

ويترصّد الجمهور كل إطلالة أو نشاط للفنانة حتى يبدأوا بشنّ هجوم عليها، رغم أنها خرجت وطالبت المتابعين بعدم انتقادها في كل لحظة لأن الأمر سبب لها حالة نفسية سيئة، مشيرةً إلى أن الجميع يُخطئ، والتوبة من عند الله.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأشهر الماضية، بفيديو يجمع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، مع المخرج المصري المعروف خالد يوسف.