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الاكثر مشاهدة اليوم - بسمة وهبة: شكرا لقضاء مصر العادل

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حرصت الإعلامية بسمة وهبة على الحديث حول حكم براءتها الذي صدر السبت من تهمة سب وقذف المخرج .

وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها على "إنستغرام": "الحمد لله شكرا لقضاء مصر العادل، ومبروك لكل ضيوفي الأعزاء، وبرنامج عمل فريق شيخ الحاره، والإعلامي الكبير طارق نور، والفنانة الكبيره ، وقناه القاهره والناس، على صدور حكم البراءة في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج، وشكرا لزوجي العزيز المحامي الكبير علاء عابد، والسادة المحامين أعضاء مؤسسته القانونية".

وأصدرت محكمة جنح الدقي قرارها ببراءة مقدمة البرامج بسمة وهبة والممثلة وفاء عامر من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.

تعود الواقعة لرمضان 2019، حيث سألت بسمة وهبة ضيفتها وفاء عامر عن المقاطع الإباحية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخالد يوسف وقتها.

وردت وفاء عامر بأنها تتمنى أن تكون هذه الفيديوهات مفبركة، مشيرة إلى أن خالد يوسف "سقط من نظرها".

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