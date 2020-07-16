الاكثر مشاهدة اليوم - وفاة شقيق الدكتور وليد سرحان

انتقل الى رحمته تعالى فقيد آل سرحان المهندس خالد يوسف أحمد سرحان والد كل من شادي، رامي، كريم، قيس وزوج السيدة ليلى خميس سرحان وشقيق المرحوم عدنان، أحمد، وليد، سامي، واحسان، روضة، باسمة.

الذي وافته المنية صباح يوم السبت 30/11/2019 عن عمر يناهز 73 عام

وسوف يتم تشييع الجنازة الى مثواه الأخير اليوم السبت بعد صلاة الظهر، الى مقبرة شمال عمان من مسجد جامعة العلوم التطبيقية

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وتقبل التعازي للنساء في منزل الفقيد في الجبيهة وللرجال أمام منزل الفقيد من الساعة الربعة الى التاسعة مساءا أيام السبت والأحد والإثنين

https://maps.app.goo.gl/HPrqufDyNaeiUz4Q7

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