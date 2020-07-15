الراقصة صافيناز ببدلة رقص شفافة تكشف عن جسمها بالكامل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 يوليو 2020 11:12 مساءً - ‏49 دقيقة مضت أخبار المشاهير 480 زيارة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الاستعراضية صافيناز، بعد أن نشرت فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية على موقع تبدال الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وأنهالت التعليقات على فيديو صافيناز فور نشره، مما وصفها الجمهور بالإطلالة الجريئة، وصنعت صافيناز من خلال تلك الإطلالة جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وأطلت صافيناز على جمهورها من خلال الفيديو بملابس رقص جريئة للغاية، ومكشوفة تماماً، وتعرضت لتنتقادات لاذعة من متابعيها، بينما طالب آخرون من صافيناز بأن ترتدي بدلة رقص متحشمة عن التي كانت ترتديها في مقطع الفيديو.