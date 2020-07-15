شاهد: ما حقيقة ظهور تنين بين الغيوم اليوم

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء مقطع فيديو، يظهر تنينا يسبح في الهواء بين الغيوم، ما أثار رعب الكثيرين من النشطاء.

وانتشر الفيديو، في بداية الأمر، عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، ومنه إلى باقي وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث حقق آلاف المشاهدات والتعليقات بالإضافة إلى المشاركات.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الفيديو مركب وغير صحيح، وكان لفيديو مماثل ولكن دون الحيوان الخرافي، حيث أشار صاحب الفيديو إلى المقطع الأصلي.

Advertisements

وانتشرت فيديوهات أخرى مع نفس المخلوق ولاقت رواجا كبيرا في السوشال ميديا، حيث يوجد الكثير من البرامج التي تساعد على تركيب مثل هذه الفيديوهات.

ويقوم البعض بعمل ذلك للترفيه فقط، بينما يسيء البعض الآخر استخدامها لتتحول إلى أخبار كاذبة تجول في رحى وسائل التواصل الاجتماعي.