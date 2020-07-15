ميريام كلينك عارية تماماً تغطى منطقتها الحساسة بخيط رفيع

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 يوليو 2020 05:13 مساءً - ‏39 دقيقة مضت أخبار المشاهير, ميريام كلينك 129 زيارة

تسعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة صورة جديدة تظهر فيها بدون ملابس داخلية ، عارية تماما ترتدى ملابس سوداء شفافة لاترتدى شئ تحته ، وتعمدت إظهار منطقتها الحساسة بشكل فاضح مغطاة بخيط .

واكتسبت ميريام كلينك شهرة واسعة منذ انطلاقتها كفنانة استعراضية ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .