حقيقة وفاة الفنان السوري عباس النوري - أبو عصام

تناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء 15 يوليو 2020، خبر وفاة الفنان السوري عباس النوري في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق إثر جلطة دماغية، حيث لم يصدر أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي الخبر.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فقد تعرض الفنان عباس النوري إلى إشاعات كبيرة تخص مقتله، أولها كانت في مطلع أبريل من عام 2012م، عندما انتشرت شائعات حول مقتله إثر انفجار ساحة السبع بحرات، والثانية كانت في شهر مايو 2013.

وانتشرت إشاعة وفاته مساندا للجيش السوري، انتشار النار في الهشيم، بسبب وجود صورتين ملفقتين تدل على موته، لكن الفنان عباس النوري نفى كل هذه الإشاعات مؤكدا على أنه حي يرزق وأنه يعمل على مسلسلات جديدة.

والفنان السوري عباس النوري ،ممثل وكاتب ومخرج سوري مشهور، من مواليد حي القيمرية، دمشق، سوريا، اشتهر بشخصيات عدة إلا أن شخصية «أبو عصام» في مسلسل باب الحارة هي أشهر أدواره، قدم برامجاً وشارك في مسلسلات تلفزيونية عدة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية.

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وبعد النجاح الواعد في البدايات قدم مع بداية التسعينات وهي الفترة التي جسدت ثورة الدراما السورية على مستوى الوطن العربي بأعمال ساهمت بترسيخ الدراما السورية عربياً كـ هجرة القلوب إلى القلوب والدغري وأيام شامية والخشخاش وطقوس الحب والكراهية وغيرها من الأعمال التي جعلت من عباس النوري أحد الأسماء المهمة والكبيرة التي احتلت مرتبة الصف الأول على مستوى الدراما السورية والعربية.

شارك الفنان عباس النوري بالعديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية مشاركاته السينمائية اقتصرت على بداياته الفنية عندما كان هناك في سورية حراك سينمائي مهم وقدم عدد من الأفلام:

وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي تحت إدارة المخرج العريق فواز الساجر وقدم مسرحيات مهمة ذات جودة عالية أهمها: (رسول من قرية تميرة للبحث عن قضية الحرب والسلم) لكاتب مصري اسمه محمود دياب وقدمت بالفصحى شارك بالمسرحية الكثير من فناني جيله.