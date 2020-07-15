شاهد : تفاصيل قصة توقيف سهام الجابونية بسبب فيديو المستشفى

أعلنت مصادر رسمية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل قصة توقيف سهام الجابونية مغنية الراي الجزائرية الشهيرة، بعد بثها فيديو مسيء للطواقم العاملة في مستشفى الاستشفاء الجامعي بمدينة وهران شمال غرب الجزائر.

وقالت المصادر الجزائرية إنه تم توقيف سهام الجابونية لدى الأجهزة الأمنية، لافتة إلى أنها سوف تمثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في وهران، وذلك يوم الثلاثاء القادم. وفقا لما أورده سكاي نيوز نقلا عن النهار.

وذكرت أنه جرى اعتقال سهام الجابونية؛ بسبب تصويرها لفيديو تهجمت فيه على الطاقم الطبي والعاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي في وهران. بحسب المصادر ذاتها.

وأضافت أن المغنية سهام الجابونية حاولت تحريف حقائق، واتهام طاقم المستشفى بالإهمال والتسيّب من خلال الفيديو المصور الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.

ويوم الأحد المنصرم، رفع مستشفى وهران دعوى قضائية ضد الجابونية، مؤكدة رفضها للتفاصيل الكاذبة التي جاءت في فيديو الناشطة، والذي تناقله الناشطون في فيسبوك.

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وقال المستشفى في تصريح صحفي إن الفيديو دارت أحداثه على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران، وصورته سيدة كانت في حالة هيستيرية جاءت مع مريض.

وجاء في التصريح، أن السيدة لم تحترم القواعد المعمول بها على مستوى المصلحة، ولم تحترم دورها في الانتظار وحاولت المرور قبل المرضى الذين كانوا متواجدين قبلها.

واستدرك المستشفى: لما طلب منها احترام القواعد انهالت بوابل من السب والشتم على الأطقم الطبية وشبه الطبية ومستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية.

وشدد على رفضه لمثل تلك السلوكيات التي بدرت من سهام الجابونية؛ لأنها غير مقبولة مطلقا وتعمل على تحطيم معنويات الطواقم الطبية والمستخدمين الذين يعملون منذ أسابيع طويلة في مواجهة كورونا .