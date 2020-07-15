تراند اليوم : شاهد: فضيحة طليق روان بن حسين يوسف المقريف كامل - ما هو فيروس المرض الحليمي وسبب الإنفصال

نشرت العديد من وسائل الإعلام محلية، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، العديد من الصور ومقاطع الفيديو لزوج الفنانة الكويتية روان بنت الحسين، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف عقب إعلان الانفصال عنه، مما أثار جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل ”انستغرام“، عن سبب انفصالها من زوجها رجل الاعمال الليبي يوسف المقريف زاعمه أنها ضبطته مع ”عاهرة“، وفق قولها، موضحا أنها أفصحت عن ذلك ،خوفا من لقب ”مطلقة“، ولكن الحديث عن التحرش في الآونة الأخيرة شجعها على الحديث عن قصتها.

وروت روان بن حسين تفاصيل قصتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية في عدة منشورات على خاصية ”ستوري“ في ”انستغرام“، حيث كشفت أنها كانت تشعر طوال الوقت بالاضطراب وتلقي باللوم على نفسها، إلى أن وصل الأمر إلى توجهها للعلاج لاعتقادها أنها غير طبيعية.

من هو يوسف المقريف

لا يُعرف الكثير عن رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف؛ إلا أن معلومات اطلعت عليها ”إرم نيوز“ في قضايا منظورة بالقضاء البريطاني تظهر أن المقريف يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الليبية.

كما تظهر أن يوسف المقريف سمسار عقارات يدير مصالح تجارية تتعلق بمجال العقارات والمضاربات في كل من بريطانيا والمغرب.

ورغم عمل الشاب الليبي في المشاريع التجارية العقارية، إلا أن مصدر ثروته قد يعود إلى ثراء عائلته في الأصل، وذلك نظرا لكونه يملك ثروة كبيرة في سن صغيرة.

الحقائق الرئيسية عن الفيروس:

فيروس الورم الحليمي البشري هو مجموعة من الفيروسات الشائعة جدًا في جميع أنحاء العالم، وهناك أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري، منها 14 على الأقل أسباب السرطان (المعروف أيضًا باسم النوع عالي الخطورة).

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ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري بشكل رئيسي من خلال الاتصال الجنسي، ويصاب معظم الناس بالفيروس بعد وقت قصير من بدء النشاط الجنسي، حيث يحدث سرطان عنق الرحم بسبب العدوى المنقولة جنسيًا بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري.

يتسبب نوعان من فيروس الورم الحليمي البشري (16 و18) في 70% من سرطانات عنق الرحم وسرطان ما قبل عنق الرحم، هناك أيضًا أدلة تربط فيروس الورم الحليمي البشري بسرطانات الشرج والفرج والمهبل والقضيب والبلعوم الفموي.

ما هو فيروس المرض الحليمي البشري الذي اصاب روان حسين وزوجها

سرطان عنق الرحم هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء اللاتي يعشن في المناطق الأقل تطورًا ، حيث يقدر عدد حالات الإصابة الجديدة بـ 570.000 حالة (1) في عام 2018 (84٪% من الحالات الجديدة حول العالم).

تشمل المراقبة الشاملة لسرطان عنق الرحم الوقاية الأولية (تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري) والوقاية الثانوية (فحص وعلاج الآفات السرطانية) والوقاية المتخصصة (تشخيص وعلاج سرطان عنق الرحم الغازي) والرعاية التلطيفية.

توصي منظمة الصحة العالمية باللقاحات التي تحمي ضد فيروس الورم الحليمي البشري 16 و18 وتمت الموافقة على استخدامها في العديد من البلدان.

إن فحص وعلاج الآفات السرطانية لدى النساء في سن الثلاثين هي الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للوقاية من سرطان عنق الرحم، حيث يمكن علاج سرطان عنق الرحم إذا تم تشخيصه مبكرًا.

كيف تؤدي الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري إلى سرطان عنق الرحم؟

على الرغم من أن معظم حالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري تختفي من تلقاء نفسها وتتلاشى معظم الآفات تلقائيًا، فإن الخطر بالنسبة لجميع النساء هو أن العدوى بالفيروس تصبح مزمنة وأن الآفات السرطانية تتطور إلى سرطان عنق الرحم.

يستغرق تطور سرطان عنق الرحم لدى النساء ذوات الجهاز المناعي الطبيعي ما بين 15 و 20 عامًا، قد يستغرق الأمر من 5 إلى 10 سنوات فقط للنساء اللواتي يعانين من ضعف في جهاز المناعة، مثل أولئك اللواتي لم يعالجن من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.