فنانة شهيرة : اغتصبني فتزوجته مكرهة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 يوليو 2020 03:13 مساءً - صدمت الفنانة والفاشنيستا الكويتية روان بن حسين، الجميع بعد إعلان طلاقها من زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي.

وكشفت بن حسين عبر خاصية “استوري” عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات.

فيما أبدى الجمهور استغرابه بسبب استعانة الفاشنيستا الكويتية في البداية بحملة كشف المتحرشين وحالات الاغتصاب الأخيرة للحديث عن مرضها الذي نقله زوجها.

ليتضح أن روان بن حسين قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها.

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وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا.

وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة.

أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور “إباحية” لفتيات قاصرات، ما أثار موجة جدل وضجة كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.