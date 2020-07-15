روان بن حسين تكشف أسباب انفصالها عن زوجها

كشفت روان بن حسين وهي عارضة أزياء كويتية عن أسباب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد يوسف مقريف ، وذلك بحسب ما أعلنته عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت روان بن حسين تفاصيل قصة زواجها وانفصالها عن زوجها محمد يوسف مقريف ، كتبت قائلة :"منذ ان أعلنت خطوبتي على محمد يوسف مقريف الذي هو حاليا زوجي ووالد ابنتي الكل كان مصدوماً ، اليوم أريد أن أشرح كل شيء واتمنى ان يتفهمني كل الناس في الشرق الاوسط خصوصا الذين أسوء التقاليد".

وتابعت: في كل مرة كنت اغضب لأنني كنت الملامة على كل اخطائه ، وصفني البعض انني مجنونة، مريضة نفسياً، شخص غير متوازن لأنني أمسكت بزوجي مع فتيات لي ، كنت أتعرض للإساءة العقلية القصوى حتى انني خضعت للعلاج لأنني شعرت انني لست متوازنة".

وقالت :" لكن الحقيقة هي ان زوجي مريض نفسي ونرجسي وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أصلح كل شيء لأنني أحببته".

Advertisements

وأضافت روان بن حسين: أما السبب الذي جعلني ملتزمة معه لأنني كنت ارى كم ان الناس عدوانيين .. افترضوا انني مطلقة وراحوا يدلون علي بالأصابع مما جعل الوضع الاصعب.. كنت اخاف من الذين يقولونه وكيف سيتصرفون ما جعلني ابقى في علاقة سامة ومسيئة".

وبعدها اعلنت روان طلاقها :" والآن اريد ان يعرف الجميع انني سأطلق زوجي الذي نقل الي فيروس الورم الحليمي البشري hpv type 16 لأنه كان ينام مع فتيات ليل بشكل عشوائي وهذا ما سيجعلني انسانا ناقصا لكنني سأكون بخير".

وتابعت روان بن حسين :" انا متحمسة جدا ل فتح صفحة جديدة في حياتي ولكل من يسأل عن ابنتي فلم اراها منذ شهر وأحاول ان أحضر لها جواز سفر لتعود الى أحضاني".

روان بن حسين أو “بروك شيلدز الكويت” المدونة الكويتية، والمحررة في مجلة “فيلفيت”، التي جذبت الأنظار بعد أن نجحت في خسارة وزنها الزائد لتصبح عارضة أزياء تظهر في أهم المجلات في الوطن العربي مثل “فوغ العربية”، والوجه الإعلاني لأهم شركات مستحضرات التجميل والأزياء العالمية.