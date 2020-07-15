فنانة كويتية شهيرة تفضح زوجها: نقل إلى مرض خطير بعد مضاجعة فتيات ليل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 يوليو 2020 12:13 مساءً - فاجأت الفنانة والفاشنيستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان طلاقها من زوجها وفضح خيانته لها بعدما نقل إليها مرضًا خطيرًا بسبب خيانتها مع فتيات ليل.

وقالت روان إنها طلقت من زوجها رجل الأعمال الليبى محمد يوسف، وأضافت :” قررت أن أنشر تفاصيل قصتى منذ أن أعلنت خطوبتي على محمد يوسف مقريف الذي هو حاليا زوجي ووالد ابنتي الكل كان مصدومًا واليوم أريد أن أشرح كل شيء واتمنى ان يتفهمنى كل الناس فى الشرق الأوسط.

وأوضحت روان حسين قائلة : “في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه وصفنى البعض اننى مجنونة، مريضة نفسيًا وان كان هو شخص غير متوازن لانني أمسكت بزوجى مع فتيات ليل وكنت أتعرض للاساءة العقلية القصوى حتى اننى خضعت للعلاج لأنني شعرت انني لست متوازنة.

وأوضحت روان قائلة : “لكن الحقيقة هي ان زوجى مريض نفسى ونرجسى وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أصلح كل شيء لأنني أحببته.

وأشارت روان قائلة : أما السبب الذى جعلنى ملتزمة معه لاننى كنت ارى كم الناس عدوانيين.. افترضوا اننى مطلقة والان اريد ان يعرف الجميع اننى سأطلق زوجى الذى نقل الى فيروس الورم الحليمى البشرى hpv type 16 لانه كان يخوننى مع فتيات ليل.

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وقالت روان : انا متحمسة جدا لفتح صفحة جديدة فى حياتى ولكل من يسأل عن ابنتى فلم اراها منذ شهر وأحاول ان أحضر لها جواز سفر لتعود الى أحضانى.

