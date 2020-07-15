صحفي إسرائيلي يكشف المستور .. سأخبركم بمعلومة سرية عن صدام حسين وسيصاب أغلبكم بالصدمة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 يوليو 2020 12:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 238 زيارة

كشف الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين المثير للجدل إيدي كوهين عن معلومات مثيرة بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

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ونشر كوهين صورة للشيخ فهد الأحمد الصباح كاشفا عن معلومة صادمة بشأنه.

وعلق كوهين على الصورة قائلا: هذا هو الشيخ فهد الاحمد الصباح، الوحيد من ال الصباح الذي اشترك في حرب ١٩٦٧ وتطوع مع الفدائيين ضد اسرائيل.

وأضاف: عند غزو صدام للكويت لم يقتل اي احد من ال الصباح وتركهم يهربون سوى فهد الاحمد، فاعدمه صدام على باب منزله ، لماذا؟ يوما ما ساقول لكم حقيقة صدام وسيصاب اغلبكم بالصدمة.