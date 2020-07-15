شكرا لبحثكم عن خبر شاهد مقطع فاضح ينشره محمد رمضان لزوجته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه الفنان المصري محمد رمضان برفقة زوجته وهما داخل السيارة، ويستمعان لأغنية “إنت الحب” للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم.

وكان واضحاً الجو الرومنسي بين الثنائي، لتنهي زوجة رمضان نسرين عبدالفتاح الفيديو بطبع “قُبلة” على خد زوجها.

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وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، فيما أثار ظهور رمضان بنظارة شمسية في الليل سخرية المتابعين، “هو لابس نضارة شمس بالليل لي؟”، و”هو عامل كدا ليه شبه المومياء”، ليرد الآخر: “التكبر”.

يشار إلى أن رمضان يتحضر لإطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة “TikTok”، التي تجمعه بالمغني العالمي سوبر ساكو.