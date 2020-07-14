حقيقة طلاق عنود الخالد من زوجها نجم باب الحارة عباس النوري - شاهد

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خبر طلاق الكاتبة السورية عنود الخالد من زوجها نجم باب الحارة عباس النوري.

ونشرت صفحة ”ترند تي في“ التي تهتم بأخبار الفنانين السوريين عبر تويتر:" ”لقد كانت رحلة واحد وثلاثون عامًا جميلة مليئة بالإنجاز والنجاح والسعادة، لكن لكل شيء نهاية ورحلتنا الجميلة معًا انتهت.. أرجو من الجميع احترام الخصوصية وعدم الاتصال للسؤال وخاصة المقربين“.

وقال الإعلامي السوري محمد قاسم الساس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ”إنستغرام“ إن ما أثير بشأن طلاق عنود الخالد وعباس النوري غير صحيح، مشيرا الى أن هاتف عنود الخالد تم سرقته وهو ما أتاح لسارق صفحتها عبر ”فيسبوك“ أن كتب خبر الانفصال بينها وبين عباس النوري، الأمر الذي أحدث بلبلة في الوسط الفني.

وكتب الإعلامي السوري في منشوره قائلًا: ”#اخر_خبر الكاتبة #عنود_الخالد: سرق هاتفي المحمول وأحاول الآن استرجاع صفحتي الشخصية على موقع فيسبوك بعدما نشر عليها نبأ انفصالي عن زوجي الفنان #عباس_النوري من ثم تم إغلاقها نافية حدوث الانفصال ”اقتضى التوضيح“ #محمد_قاسم_الساس“.

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وكان منشور قد تم تداوله بين صفحات التواصل الاجتماعي يفيد بانفصال عنود الخالد وعباس النوري، الأمر الذي ترك حزنًا بين الكثيرين، خاصة وأن صفحة عنود الخالد على فيسبوك هي التي نشرت الخبر.

والفنان السوري عباس النوري ،ممثل وكاتب ومخرج سوري مشهور، من مواليد حي القيمرية، دمشق، سوريا، اشتهر بشخصيات عدة إلا أن شخصية «أبو عصام» في مسلسل باب الحارة هي أشهر أدواره، قدم برامجاً وشارك في مسلسلات تلفزيونية عدة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية.

وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي تحت إدارة المخرج العريق فواز الساجر وقدم مسرحيات مهمة ذات جودة عالية أهمها: (رسول من قرية تميرة للبحث عن قضية الحرب والسلم) لكاتب مصري اسمه محمود دياب وقدمت بالفصحى شارك بالمسرحية الكثير من فناني جيله أمثال: سلوم حداد - بسام كوسا - نذير سرحان.

وتعرض الفنان عباس النوري إلى إشاعات كبيرة تخص مقتله، أولها كانت في مطلع أبريل من عام 2012م، عندما انتشرت شائعات حول مقتله إثر انفجار ساحة السبع بحرات، والثانية كانت في شهر مايو 2013م، حيث انتشرت إشاعة وفاته مساندا للجيش السوري، انتشار النار في الهشيم، بسبب وجود صورتين ملفقتين تدل على موته، لكن الفنان عباس النوري نفى كل هذه الإشاعات مؤكدا على أنه حي يرزق وأنه يعمل على مسلسلات جديدة.